HT Magazin'de yer alan habere göre, elinde poşetlerle alışveriş turu atan Kızılay, ayaküstü sohbet ettiği basın mansuplarına kendisiyle özdeşleşen ‘Havuç’ rolünü, ekonomik sebeplerle değil başka yapımlarda ve rollerde yer alabilmek için kendi isteğiyle bıraktığını söyledi.

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