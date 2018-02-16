Cadde'nin haberine göre, Sevgililer Günü'nü mekan içerisinde bulunan bir restoranda kutlayan Roman Neustädter ile eşi Mona, sürprizlerle geçen yemek sonrası iki saat kaldıkları mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.

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