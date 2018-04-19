İsviçreli ve İngiliz futbol yöneticileri, Dünya Kupası’nda yer alacak futbolcularını Rus kadınlar ve gıda zehirlenmeleri hakkında uyardı. Gazete Habertürk'ten Zafer Atamer'in haberine göre, İngiltere Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Araştırması Merkezi Müdürü Profesör Anthony Glees, 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak organizasyonda ‘seks tuzakları’ kurulabileceğini belirterek, Rusya’nın İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanma şansını azaltmak istediğini iddia etti.

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