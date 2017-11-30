Futbolcunun hayatını top toplayıcı çocuk kurtardı!

Pazar günü oynanan La Palma Cf ile UP viso maçının 85. dakikasında Alejandro Pineda, karın boşluğuna gelen top sonrasında yerde kaldı. Futbolcunun nefessiz kaldığı o anlarda saha kenarında olan 12 yaşındaki top toplayıcı Moises Aguilar, aldığı ilk yardım eğitimiyle futbolcunun hayatını kurtaran ilk müdahaleyi yaptı!

Sahaya koşan genç Aguilar, futbolcunun altına yatarak Pineda'nın hızlı nefes almasını sağladı. hueva24 adlı internet sitesine konuşan 12 yaşındaki çocuk, "Futbolcu bana nefes alamadığını söyledi ve ben de ilk yardım ekibi gelene kadar müdahale etmek istedim. O ilk yardım hareketini YouTube'ta izlediğim Rugby ve Güney Amerika futbolu videolarından öğrenmiştim." ifadelerini kullandı.

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