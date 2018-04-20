Arsenal kulübünden yayınlanan açıklamada 1996'dan bu yana görevde bulunan Arsene Wenger, "Sezon sonu ayrılmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Kulübe uzun yıllar hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Arsenal benim aşkım" ifadelerini kullandı.

Merci Arsene" (Teşekkürler Arsene) başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulüple yaptığım görüşmeler sonrası, sezon sonunda ayrılmanın en doğru zaman olduğunu hissediyorum.

Kulübe uzun yıllar hizmet etmiş olmanın ayrıcalığı için minnettarım.

Arsenal'ı bağlılık ve doğruluk ile yönettim.

Teknik heyete, futbolculara, yöneticilere ve taraftarlara kulübü bu kadar özel kıldıkları için teşekkür ederim.

Taraftarları takımın arkasında durmaya davet ediyorum."