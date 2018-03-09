Galatasaray, Brezilyalı savunmacı Maicon'u 8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle geçen yaz Sao Paulo'dan transfer etmişti. Brezilya ekibi, bonservis bedelinin iki taksitinin ödenmemesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ihtarname çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre Sao Paulo, "Paramızı en kısa sürede ödemezseniz FIFA'ya şikayet ederiz" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

KRİZ SON ANDA ENGELLENDİ

Yönetim, geciken ilk taksite mahsuben 1 milyon Euro ödeme yaptı ve ikinci taksiti nisan ayında vermek koşuluyla anlaşma sağladı. Böylelikle 'FIFA'ya şikayet' tehlikesi ortadan kalktı.

UEFA yetkilileri geçen günlerde Mustafa Cengiz ile yapılan görüşmede "FFP ile yapılacak görüşmeye borçsuz gelin. Özellikle bonservis ödemelerini aksatmayın" tavsiyesinde bulunmuştu.

UEFA'nın Galatasaray'la ilgili FFP kararını mayısta açıklaması bekleniyor.