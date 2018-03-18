Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8 eşitlikle geçildi. Walker'a verilen teknik faulün ardından Hardy, Summers ve Renfroe ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, 9. dakikaya 21-13 üstünlükle girerken, ilk periyodu da Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Simpson'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 16. dakikada Walker'ın üç sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 29-29. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal, Juskevicius ve Taylor ile hücumda da tempoyu yakalayarak 18. dakikada skoru 37-29'a getirdi. Ev sahibi ekip, faul hakkını çeyreğin ortasında dolduran Galatasaray Odeabank karşısında serbest atışlardan üst üste sayılar bulsa da soyunma odasına 39-36 geride girdi.

İkinci yarı yüksek tempoda başlarken, Demir İnşaat Büyükçekmece 23. dakikada oyunda bir kez daha dengeyi sağladı: 45-45. Periyodun son bölümünde Hendrix ile boyalı alanda etkili olan Galatasaray Odeabank, final çeyreğine 64-57 önde gitti.

Son periyoda sarı-kırmızılılar top kayıplarıyla başladı. Simpson ve Wright etkili olmaya çalışan Demir İnşaat Büyükçekmece'ye toparlanarak Juskevicius ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, 37. dakikada skoru 77-68 yaptı. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, müsabakayı 86-77 kazandı.

Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı oyuncuları, karşılaşma öncesinde sahaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla üzerlerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı tişörtlerle çıktı.