Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni transferler Oliver Venno ve Muzaffer Yönet ile sözleşmesi uzatılan Emin Gök için imza töreni gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Voleyboldan Sorumlu Yöneticisi Okan Böke, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ve Galatasaray Voleybol Şube Genel Menajeri Mehmet Berent Bayrakçı da katıldı.
Oliver Venno ile bir, Muzaffer Yönet ile 3+1 yıllık kontrat imzalanırken, Emin Gök'ün sözleşmesi ise 2 yıllığına uzatıldı.
İmza töreninde açıklamada bulunan Okan Böke, transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Birkaç isim daha açıklayacağız. Muzaffer gibi genç bir oyuncu transfer ettik. Yasin ile sözleşme uzattık. Ona da yol gösterecek bir oyuncu daha alacağız. Çok fedakarlık yaparak bu takımı kuruyoruz. Bu sene erkek takımı ligdeki 8'inci, 9'uncu takımın bütçesiyle nerelere geldi. Bu sene hedef daha yüksek." ifadelerini kullandı.
Yeni transferleri değerlendiren başantrenör Nedim Özbey, şunları kaydetti:
"Emin bizim kendi oyuncumuz. Kalmasını talep ettik o da uygun gördü. Kaldığı için çok mutluyum. Oliver'ı 20 yaşından beri takip ediyorum. Kısmet şimdiymiş. Gerçekten çok karakterli, güçlü ve iyi bir oyuncu. Galatasaray'ın geleceğini de düşünerek çok genç bir oyuncu Muzaffer'i renklerimize kattık. Kendisi çok beğendiğim bir oyuncu. Birkaç oyuncu daha transfer edeceğiz. CEV Kupası'nda iyi bir ekiple mücadele etmek istiyoruz. Galatasaray'ı layık olduğu yerde göreceğiz."
Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Oliver Venno, "Öncelikle benim için çok güzel bir süreçti. Üç sezondur Türkiye’de oynuyorum. Bu 4. sezonum olacak. Önceki senelerde Galatasaray'a karşı mücadele veriyorduk. Onlara karşı kazanmak istiyorduk. Diğer oyunculardan Galatasaray hakkında çok şey duydum. Galatasaray'ın büyüklüğünü çok iyi biliyorum." yorumunu yaptı.
Büyük bir camiaya transfer olmanın gurur ve mutluluğunu duyduğunu belirten Muzaffer Yönet, "Galatasaray formasını giydiğim süre boyunca en iyi şekilde temsil edeceğim. Arkadaşlarımla Galatasaray'ı ligde ve Avrupa'da hak ettiği yerlere en iyi şekilde getirmek için çalışacağız. İnancımız sonsuz. Bana inandıkları için çok teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.
Üç sezondur Galatasaray forması giyen Emin Gök ise yeni sözleşme için kulübe teşekkürlerini ileterek, "Üç yılımı bitirdim, yeni sözleşmemle 5 yıl olacak. Umarım bir beş yıl daha Galatasaray'da kalırım. Burada çok mutluyum. İlk 4 değil, daha yukarısını hedefliyoruz. Avrupa kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yeni oyuncular aramızda katıldı. İnşallah onların da yardımıyla hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz. İnşallah voleybolu Galatasaray’da bırakırım." açıklamasında bulundu.
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