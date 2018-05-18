Gazete Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Eskişehirspor’da oynayan ve ümit Milli Takım’da da forma giyen Dorukhan Toköz ile anlaşma sağlandı.

Dorukhan’ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Eskişehirspor’un bu transferden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi. Kırmızı-Siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyip 2 gol attı.

DENİZ TÜRÜÇ: FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK ONURDUR

Kayserispor'un yetenekli orta sahası Deniz Türüç, transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lig Radyo’ya konuşan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’la adının anılması ile ilgili “Fatih Terim beni Milli Takım’a çağıran ve yardımcı olan bir hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki” dedi.

Deniz şöyle devam etti: “Şenol Güneş, Aykut Kocaman veya Mustafa Denizli... Bunların hepsi Türk futbolu için önemli isimler. Dolayısıyla onların çalıştırdığı takımlarla adımın geçmesi beni her zaman mutlu eder.”