Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz görüşme sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek 3 yıl için mali durumu anlatmayacağız. Herkes biliyor. Biz geleceği, iş planımızı olduğu gibi, gerçek verilerle anlattık. Üç sunum yaptık. UEFA'nın amacı futbolu iyileştirmek"

"Başka kulüplerin biz ceza alalım diyerek UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum. Biz Türk futbolunun kalkınması düşüncesindeyiz."

UEFA SAVUNMASININ ANA MADDELERİ

> UEFA nezdinde Türkiye’nin ve Şampiyonlar Ligi’nin önemli bir markası olması...

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