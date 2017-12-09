Galatasaray Odeabank: 87 - Muratbey Uşak: 81

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Halit Can Cihan

Galatasaray Odeabank: Renfroe 19, Hardy 11, Hopson 10, Summers 7, Ege Arar 13, Emir Preldzic 7, Göksenin Köksal 10, Mehmet Yağmur 8, Hendrix, Taylor 2

Muratbey Uşak: Miller 7, Şafak Edge 6, Hamilton 15, Ofoegbu 3, Solomon 10, Murat Kozan 2, Mutlu Akpınar 13, Tayfun Erülkü 4, Calloway 7, Carmichael 14

1. Periyot: 31-21

Devre: 49-47

3. Periyot: 67-64

Karşılaşmaya Hopson ve Ege Arar'ın pota altında bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 12-7 üstün geçti. Hardy ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Mutlu Akpınar'la boyalı alanda, Şafak Edge'yle 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan konuk ekip 13. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 34-28. Solomon, Miller ve Hamilton'un etkili performansıyla oyunu dengeleyen Muratbey Uşak, devreye girilirken farkı 2 sayıya (49-47) düşürmeyi başardı.

İkinci yarıya Solomon ve Ofoegbu'nun kazandırdığı sayılarla iyi başlayan Muratbey Uşak, 23. dakikada 52-51 öne geçti. Summers ve Renfroe'nin basketleriyle yeniden üstünlüğü elen Galatasaray Odeabank, 10-2'lik bir seri yakalayarak 25. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Hamilton ve Carmichael ile basketler kazanmaya devam eden konuk ekibe, Ege Arar ve Göksenin Köksal ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, final periyoduna 67-64 üstün girdi.

Galatasaray Odeabank, son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım, Renfroe, Mehmet Yağmur, Göksenin Köksal ve Emir Preldzic'in kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 80-68. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ev sahibi takım, mücadeleden 87-81 galip ayrıldı.