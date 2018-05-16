HT Magazin'de yer alan habere göre, 2 saat içeride kalan futbolcu bir arkadaşı lüks marka lüks aracıyla mekândan ayrılırken kendisini görüntüleyen muhabirleri fark etti.

Görüntü vermek istemeyen Günter, “Bas bas kaçalım!” dedi.