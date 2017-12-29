Cadde’nin haberine göre, bir hayli keyifli olduğu gözlenen Gamze Topuz-Tümer Metin çifti, gazetecileri selamlayarak objektiflere poz verdi.



Giyim tarzı ile de tam not alan Metin, "Arkadaşlar yukarıda biraz bir şeyler yiyeceğiz. Çıkışta konuşalım olur mu?" diyerek, sevgilisiyle baş başa romantik bir akşam yemeği yemek üzere mekana giriş yaptı.

tümer metin

gamze topuz