Gastronomi turisti daha fazla harcıyor

Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma’nın yaptığı 6 aylık çalışma, dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip olan Türkiye’de gastronomi turistlerinin normal turistlere oranla daha fazla para harcadığını ortaya koydu. “Gastronomi Turistlerine Yönelik Araştırma Sonuçları”na göre gastronomi turistleri, Türkiye’de ortalama 7 gün, normal turistler ise gün kalıyor.



Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu ve Ronahi Dündar'ın haberine göre, ortalama 945 dolar harcama yapan gastronomi turistleri 259 dolarını yeme içmede kullanıyor. Ortalama 837 dolar bırakan normal turistler ise yeme içme için 171 dolar harcıyor. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, “Hedefimiz Türkiye’de gastronomi turizminin gelişimine ve bu sektörün hızla büyümesine katkı sağlaması” diye konuştu.



ABD’DE 77 MİLYON ÇALIŞIYOR



Xsights Araştırma Kurucusu Çiğdem Penn, “Turistlerin en fazla harcama yaptığı ülke, 488 milyar dolar ile ABD. Onu sırasıyla Çin, Almanya, Japonya ve İngiltere takip ediyor. ABD’nin gastronomi turizmi istihdamında toplamda 77 milyon 510 bin 292 kişi ile öne çıktığını görüyoruz. Türkiye’de ise geçen yıla göre yüzde 14 artış oldu ancak yapabileceğimizin çok gerisindeyiz” diye konuştu.

Gastronomi turizmi

Gastronomi turisti

Gastronomi Turizmi Derneği

Gastronomi Turistlerine Yönelik Araştırma Sonuçları