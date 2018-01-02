27 yıl boyunca aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezon sonunda düşen ve maddi sıkıntılar yaşayan Gaziantepspor'a destek mitingi düzenlendi. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar, kentte toplanarak destek çağrısında bulundu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan kırmızı-siyahlılar, TFF 1. Lig'in en genç ekibi konumunda. Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasında bulunan Gaziantepspor'da destek mitinginde kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, kentteki yöneticilerin ve işadamlarının takıma sahip çıkması için sık sık çağrılar yaptı. Kulübün anahtarının Gaziantep Valisi'ne teslim edileceği iddialarına üzerine konuşan başkan Durmaz, şunları söyledi:

"Gaziantepspor kapanmıyor, buna kimsenin gücü yetmez. 1969 yılında kurulan bir kulübü kimse kapatamaz. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Burada toplanmamızın amacı Gaziantep ile Gaziantepspor'u tek bilek, tek yürek olarak bir araya getirmektir. Kulübü çok büyük bir borç içinde devraldık. Sadece yönetim kurulu üyelerinin bu yükün altından kalkamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Gaziantepspor'a bizim yönetim kurulumuz dışında kimse sahip çıkmadı. Kulübü kapatma gibi bir niyetimiz yok fakat maddi ve manevi açıdan desteğe ihtiyacımız var. Amacımız camiayı yeniden bir araya getirmek. Yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapmaktayız. Kapanma gibi bir şey yoktur. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var."

KAPANMASINA TÜZÜK ENGELİ



Kapanması gündemde olan Gaziantepspor'da kulüp anahtarının valiye teslim edilmesine tüzük engeli çıkınca kulüp yöneticileri, futbolcular ve taraftarlar destek mitingi yaptı.



Yeni yıl mesajı ile kulübün faaliyetlerini durdurulacağını duyuran Gaziantepspor'da, kulübün anahtarının Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edileceği açıklanmıştı. Kararın tüzük engeline takılması üzerine ise Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz, yönetim kurulu üyeleri, Elyesa Süme kaptanlığındaki takım futbolcuları ve taraftarlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda destek mitingi düzenledi.

Başkan Durmaz ve takım kaptanı Elyesa Süme, şehrin yöneticilerine ve tüm Gazianteplilere çağrıda bulunarak, destek istedi. Huzeyfe Durmaz, Gaziantespor'un 113 milyon TL'lik borcunun kapatılması için destek kampanyası başlatılacağını, para bulunamazsa faaliyetlerin durdurulması konusunun yeniden gündeme geleceğini duyurdu.

— Gaziantepspor Kulübü (@GaziantepsporSK) January 2, 2018

49 yıl önce dönemin belediye başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üyeyle kurulan kulübün 110 milyondan fazla borcu var. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, maddi kaynak olmadığı için çalışanlar ve futbolcuların antrenman ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. 31 Aralık 2017'de yapılan duyuruyla kulübün kapatılma sinyalleri verildi. Kurucu üyelerine teşekkür edilen açıklamada, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin." ifadeleri kullanıldı.

— Gaziantepspor Kulübü (@GaziantepsporSK) January 2, 2018

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