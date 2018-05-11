Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları heyecanı başladı. Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıktığı Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele ediyor.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0 - BOLUSPOR: 0
(İlk yarı sona erdi...)
STAT: Gaziantep
HAKEM: Özgür Yankaya
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN SPORTS MAX 2
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak, İsmail, Uğur, Ahmet, Tugay, Jefferson, Gökhan, Mehmet Erdem, Segbefia, Del Valle, Özgür can Özcan
YEDEKLER: Necati, Murat, Serdar, Yasin, Webo, Sami, Muhammed, Okan, Özgür Özkaya, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
BOLUSPOR: Gökhan, Furkan, Arapi, Diarra, Cengiz, İshak, Yusuf Emre, Akabueze, Sefa, Mustafa, Poepon
YEDEKLER: Ertuğrul, Göksu, Caner, Alim, Burak, Özgür, Andre Santos, Guido Koçer, Melih, İrfan
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar
Play-off yarı finalinde eşleşen Gazişehir Gaziantep ile Boluspor, Gaziantep Stadı'nda karşılaşıyor. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak.
Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.
> GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ismiyle 1999-2000 ve 2010-2011'de play-off mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep, 2010-2011 finalde Orduspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamamıştı.
> BOLUSPOR
1. Lig'de daha önce 1979-1980, 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009 ve geçen sezon play-off'ta mücadele eden Boluspor, bu yıl 6. kez play-off oynayacak. 1979-1980'de play-off finalinde Düzcespor'u yenerek Süper Lig vizesi alan Boluspor, 2007-2008'de finale kadar yükselmesine rağmen Eskişehirspor'a yenilmişti.
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