Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği ile Bursaspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Başkent ekibi, 24. dakikada Petar Skuletic'in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu skorla Gençlerbirliği, rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı.
GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - BURSASPOR: 0
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Jailton (Dk. 36 Milinkovic), Zeki Yavru, Khalili (Dk. 31 Issah), Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Murat Duruer), Skuletic
BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Faty, Ekong, Titi, Onur Atasayar (Dk. 62 Delarge), Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 46 Sinan Bakış), Kofi (Dk. 73 Yusuf Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş
GOL: Dk. 23 Skuletic (Gençlerbirliği)
SARI KART: Dk. 60 Onur Atasayar (Bursaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
Karşılaşmaya ev sahibi Gençlerbirliği, ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıkarken, Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen, genç ve fazla forma şansı bulamayan futbolcularıyla mücadeleye başladı.
23. dakikada Ertuğrul Ersoy'un Gençlerbirliği ceza alanı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra oyun alanını terk etti.
Aynı dakika içinde topu oyuna sokan ev sahibi ekip, meşin yuvarlağı Sırp golcüsü Skuletic ile buluşturdu. Bu futbolcunun Bursaspor ceza alanına girmeden sağ çaprazdan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
Yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyunun sık sık durduğu ve kırmızı-siyahlı ekibin 2 oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldığı maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada Barış Yardımcı'nın Gençlerbirliği ceza alanının sağından yaptığı ortada Kofi'nin gelişine yaptığı vuruşta, top az farkla direğin yanından auta gitti.
65. dakikada Ahmet Oğuz'un Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda şutunda, topu Muhammed Şengezer kontrol etti.
84. dakikada serbest vuruş kullanan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, topu kaleci Muhammed Şengezer, kornere çeldi.
88. dakikada Titi'nin sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Gançlerbirliği ceza alanının solundan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Faty'nin kafa vuruşunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.
90. dakikada Gençlerbirliği ceza alanı içinde Faty'nin kafa vuruşunda, Hopf'un dokunduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ekong'un vuruşunda ise meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.