Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı tüm yenilgileri deplasmanda yaşayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne Ankara'da boyun eğdi. Mücadelede 90+2'nci dakika oynanırken Alper Uludağ, gelişen kontratakta Muslera'yı mağlup etti ve Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltirken Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Galatasaray galibiyeti sonrası futbolcuları soyunma odasında tebrik ettiğini söyledi.

Murat Cavcav, 28. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki futbolculara güvendiğini daha önce de ifade ettiğini hatırlatarak, "Soyunma odasına gittim. Futbolcularla mutluluğumuzu paylaştık. Onlara 'Böyle oynarsanız kesinlikle kümede kalırız' dedim. Çok pozisyona girdik. Farklı da kazanabilirdik ama son dakikada gelen golle sahadan galip ayrıldık." diye konuştu.

Bu durumda oynanacak maçlarda artık pirim konuşulamayacağını, alınan galibiyetlerin değerinin ölçülemeyeceğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz, bütün camia olarak mutluyuz. Kazanmamız gereken ama zor bir maçtı ve sonunda galip geldik. Soyunma odasında 'Böyle oynayın kesinlikle kümede kalırız, böyle oynayın size karada ölüm yok' dedim. Onlara güvendiğimi hep ifade ettim. Bundan sonrası için de onlara güveniyorum. Bu takımın yeri burası değil, bu durumun değişmesi gerekiyor. İlerleyen haftalarda kazanarak, üst sıralara yükseleceğimize inanıyorum."