General Diaz - Deportivo Santani maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. General Diaz, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Deportivo Santani takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. General Diaz 18 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Deportivo Santani 16 puanda ve 11. sırada. General Diaz son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo Santani son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 172 kodlu maçı oynayanlar; General Diaz galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Deportivo Santani galibiyet oranı 3.20.

General Diaz son haftadaki Sportivo Luqueno müsabasında 2-0 yenildi.

Deportivo Santani ise Olimpia maçında 0-0 berabere kaldı.

General Diaz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. General Diaz, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Deportivo Santani, dış sahada 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Santani 5 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.