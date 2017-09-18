Genoa - Lazio maçında 2 gol atan Pietro Pellegri'nin babası ağladı

İtalya Serie A'da Genoa konuk ettiği Lazio'ya 3-2 yenildi.

Sözcü'nün haberine göre; maçta dikkat çeken detay, Genoa adına 2 gol kaydeden 16 yaşındaki Pietro Pellegri’nin teknik ekipteki babasının, yedek kulübesinde duygulu anlar yaşamasıydı. Baba Marco Pellegri, oğlunun bu başarılı performansı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve bu olay İtalya basınında geniş yer buldu.

16 yaşındaki genç yıldız adayı ise maç sonu röportaj verirken babasının görüntülerinin izletilmesi üzerine duygulandı ve şunları ifade etti:

“Babam küçüklüğümden beri kariyerimi yakından takip etti. Yağmurlu ve soğuk havalarda bile beni antrenmanlara götürürdü. Annem okuluma yoğunlaşmamı isterdi ama babam benim şu an futboldaki başarımda kilit rol oynadı. Hayallerim gerçek oldu. İdolüm Zlatan Ibrahimovic, bence dünyanın en iyi forveti.”