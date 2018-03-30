Giphy’nin platformuna yüklenen içerikler üzerindeki kontrolleri sıkılaştırmasıyla, Instagram hikayelere GIF ekleme özelliğini yeniden devreye soktu.

Instagram kullanıcılarının sevdiği hikayelere GIF ekleme özelliği, hareketli görseller arşivini yöneten Giphy’nin ırkçı bir GIF’i gözden kaçırmasıyla askıya alınmıştı.

Snapchat de Instagram'ın hemen ardından Giphy entegrasyonunu durdurmuştu.

Giphy’den yapılan açıklamada, bu ayın başında fark edilen ve Instagram’ın entegrasyonu askıya almasına sebep olan GIF’in hemen kaldırıldığı, ardından tüm GIF kütüphanesinin dört kez sıkı bir incelemeden geçirildiği belirtildi. Giphy, bundan böyle kullanıcılar tarafından kütüphanesine eklenen tüm GIF’leri daha sıkı kontrol edeceğini ve benzer bir olayın yaşanmayacağının sözünü verdi.

Giphy ekibiyle sıkı bir iş birliği halinde olduklarını belirten Instagram, şirketin uyguladığı yeni moderasyon yöntemlerinin yeterli olduğunu ve sevilen özelliğin kademeli olarak Instagram kullanıcılarına yeniden sunulmaya başlandığını duyurdu.