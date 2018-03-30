Cadde'nin haberine göre, annesi ile baş başa yemek yiyen Gizem Karaca, daha sonra eczaneye girerek ilaç aldı. Eczane çıkışında gazetecileri karşısında gören güzel oyuncu, "Çok hastayım, güzel çekin" diyerek gazetecilere takıldı.

Gizem Karaca rol aldığı dizi için, "Hem dizi seti devam ediyor, hem de Tema Vakfı için bir konser programı çekip şarkı söyleyeceğiz, onun provaları var. Bu hafta çok yoruldum ve hastayım ama çalışmaya devam" dedi.

Daha sonra alışverişe kaldıkları yerden devam eden ikili, uzun süre keyifli vakit geçirdi.