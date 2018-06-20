Türkiye’de seçim belirsizliğinin yanı sıra dünyadaki gelişmeler ile ateşi yükselen Türk Lirası dün hazine ihalelerinde faizin yükselmesinni ardından 7 kuruş birden yükselerek 4.77’yi geçti. Türk Lirası böylece 3 ayda yüzde 22’lik değer kaybı ile dolara karşı en çok değer yitiren para birimleri arasında ikinci sıraya yükseldi. Tük Lirası’ndan önve yine 15 Mart’tan bu yana yüzde 36 eriyen Arjantin Pesosu dünyada bu alandaki liderliğini korurkun Türkiye’nin uluslararası piyasalarda birlikte anıldığı Güney Afrika Randı’ndaki kayıp yüzde 16, Brezilya Reali’ndeki erime ise yüzde 14 oldu. Dün ise Peso, Rus Rublesi, Rant ve Türk lirası’nda kayıplar yüzde 1’e ulaştı. Brezilya Reali ise yüzde 0,5 değer yitirdi.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİSİ

Para birimlerinin değer kaybının altında merkez bankalarının 2008 krizi ile başlayan parasal genişlamadan vazgeçip aksine sıkılaşmaya gitmelerinin yanı sıra ticaret savaşlarının hız kazanması da etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin de derhal misilleme uyarısı yaptı. Trump önceki gün açıkladığı kararın Çin’in ABD’den ithal edilen ve değeri 50 milyar dolar olan ürünlere gümrük vergisi getirme kararına misilleme olduğunu söyledi. Bu söylemler ile gelişmekte olan ülke piyasaları, ticaret savaşının küresel büyümeyi durduracağı ve gelişmekte olan piyasa ihracatçıları için engel oluşturacağı yönündeki endişelerle satış baskısı altında kalıyor.

TL EN ÇOK DEĞER YİTİREN İKİNCİ PARA:

Brezilya Reali: % -14

G. Afrika Randı: % -16

Türk Lirası: % -22

Rus Rublesi: % -11

Arjantin Pesosu: % -36

‘DOLAR YÜKSELİŞİ BİZE ÖZGÜ DEĞİL’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dolar/ TL’nin 4.76’lı seviyelerin üzerine çıkmasının ardından, sürecin Türkiye’ye özgü olmadığını, küresel bir satış dalgası olduğunu söyledi. Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil... Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, Güney Afrika para birimi rand yüzde 1.6 aşağıda. Çin borsası yaklaşık yüzde 5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte” dedi. Şimşek ayrıca Merkez Bankası’nın gerekli adımları attığına da dikkat çekerek, “Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMU MEVDUATI 40 MİLYAR AZALDI

FAİZLERİ 3.7 PUAN YÜKSELTEN KAMU MEVDUATI AZALIŞI

Hazine dün önceki ihalelere göre ortalama 1,5 ile 3,7 puan arasında daha fazla faizle borçlanabildi. Hazine ihalelerle ancak 2 milyar liralık borçlanma gerçekleştirirken gerekli olan borçlanmanın 4.7 milyar lirasını da ihale öncesi rekebetçi olmayan teklif (ROT) ile karşıladı. Ancak 10 Nisan’da gerçekleştirilen ihalede faizi yüzde 13.21 düzeyinde olan 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 16,94’e zıpladı. 15 Mayıs’ta yapılan ihalede faizin yüzde 15,96 olduğu 5 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 17,24’e ulaştı. 2 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 16,61’den yüzde 19,35’e fırladı. Faizi yukarı taşıyan temel neden ise global dalgalanma ve seçim belirsizliğinin yasın sıra Hazine’nin kasasında bulunan nakdin 1 Haziran’da 49 milyan 923 milyon lirayken 13 Haziran’da 9 milyan 614 milyon liraya kadar inmesi neden oldu.

İHALE ÖNCESİ FİYATLA BORÇLANMA YAPTI

Hazine, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği ve 10 yıllık gösterge ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçları öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 4,7 milyar TL’si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1 milyar 530 milyon TL’si kamudan olmak üzere 6 milyar 289 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi. Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama fiyat 92.635 olarak gerçekleşti.