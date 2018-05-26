Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluşan müzisyen, “Toplantı yapacağız. Albüm hazırlığındayız, onu konuşacağız” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Özoğuz, yeni sezonda yine “O Ses Türkiye” jürisinde yer alıp almayacağı sorusuna ise “Henüz net bir şey söyleyemem” diye yanıt verdi.