Göksel Gümüşdağ: Başakşehir, ligde iyi oynayan iki takımdan biri

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in kendi futbolunu oynadığı takdirde her takımdan puan alabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi ve ligindeki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bugün Medipol Başakşehir yine müthiş bir futbol oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Galatasaray'a top oynatmadı. Bu çok önemli. Galatasaray bundan sonra mutlaka harika maçlar çıkaracak ama biz bugün buna izin vermedik. Türkiye'de iyi futbol oynayan iki takım varsa bunlardan birisi Medipol Başakşehir'dir. Çocukların hakkını vermek lazım. Gerçekten büyük mücadele verdiler. Bütün arkadaşları kutluyorum. İkinci yarı da aynı performansı gösterip, sezon sonunda arzu ettiğimiz yere gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Gümüşdağ, "Böyle bir galibiyet bekliyor muydunuz?" şeklindeki soruya, "Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Medipol Başakşehir ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Dolayısıyla en ufak bir şüphem yoktu. Puan alacağımızdan eminim ama futbolda bazen farklı neticeler olabiliyor. Gerçekten oyuncularımız rakibi oynatmadı. Dolayısıyla netice böyle oldu." yanıtını verdi.

Sonradan oyuna dahil olan Kerim Frei'ın gol atmasına çok sevindiklerini anlatan Gümüşdağ, "Kerim Frei tebrik ediyorum. Tüm büyük maçlarda golü var. Bugün de oyuna girerken, yanımdaki başkan vekiline 'Yine gol atabilir.' dedim ve yine gol attı. Onun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, zirve yarışında Galatasaray'ı yakaladıklarını belirterek, "Medipol Başakşehir her maça aynı şekilde çıkıyor. Bu maça da öyle çıktık. Şu an lider ile puan farkımız kalmadı. Dolayısıyla bunu da önemsiyoruz. Bundan sonraki maçlarımız en az bu maç kadar önemli." şeklinde görüş belirtti.

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