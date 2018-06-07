Golf'e rakip Tesla'dan geliyor

Kompakt (Golf ebatı) ve yarı-kompakt (Ford Fiesta ebatı) araçlarla ilgili bir hissedar sorusunu yanıtlayan Musk, "Sanırım 5 yıl içerisinde bir kompakt araç üreteceğiz" dedi.

Musk, konuyla ilgili daha fazla detay vermedi.

Markanın satış açısından en iddialı modeli olan Model 3 ile ilgili de konuşan Musk, Model 3 satışlarının BMW 3 serisi, Mercedes C-Class ve Lexus IS'i geçtiğini belirtti. Musk, dört çeker Model 3'ün Temmuz'da, daha düşük menzilli ve dolayısıyla daha ucuz versiyonun ise yıl sonuna kadar piyasada olacağını açıkladı.

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Musk, Model 3'ten haftada 5,000 adet üretme hedefinin de Haziran sonu itibariyle gerçekleşebileceğini söyledi. Üretim kapasitesi şu an için haftada 3,500 araç seviyesinde bulunuyor.