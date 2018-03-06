O atıyor, taraftarlar coşuyor, Galatasaray şampiyonluk yarışında rakiplerine korku salıyor…

Webaslan'ın haberine göre; Cimbom’un sezon başında Swansea’dan transfer ettiği Bafetimbi Gomis, oynadığı 23 maçta 24 gol atıp, en yakın rakibi 18 gollü Burak Yılmaz’a 6 fark atarak şimdiden krallığa göz kırptı. Gösterdiği müthiş performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız yıldız, son iki maçta toplam 7 kez ağları havalandırıp dünya çapında bir başarıya daha imza attı.

Gomis, Dünyanın tüm birinci ligleri dikkate alındığında, attığı 24 golle, sadece 30 gole katkı yapan Benfica'nın yıldızı Jonas'ı geçemedi. Sarı-Kırmızılı yıldız, 24 golle Messi, Cavani, Kane ve Salah gibi ünlü yıldızlarla ikinci sırayı paylaştı. Dünyanın en çok gol atan oyuncuları arasında yer alan Gomis, Manchester City’nin Arjantinli süper starı Kun Agüero, PSG’nin Brezilyalı sihirbazı Neymar ve Bayern Münih’in Polonyalı gol makinası Lewandowski gibi isimleri de geride bıraktı.

BOBO 9. SIRADA

Dünyanın en çok gol atan oyuncuları listesinde Gomis'in yanı sıra iki tanıdık isim daha yer aldı. Avustralya temsilcisi Sydney FC forması giyen eski Beşiktaşlı Bobo attığı 22 golle 9. sırada yer aldı. 18 gole imza atan Trabzonsporlu Burak Yılmaz da ilk 20 içerisinde kendine yer buldu.



İŞTE EN GOLCÜLER



Jonas (Benfica) 30

Bafetimbi Gomis (G.Saray) 24

Lionel Messi (Barcelona) 24

Edinson Cavani (Paris SG) 24

Harry Kane (Tottenham) 24

Mohamed Salah (Liverpool) 24

Ciro Immobile (Lazio) 23

Bobo (Sydney FC) 22

Sergio Agüero (Man. City) 21

Neymar (Paris SG) 20

Luis Suarez (Barcelona) 20

Moussa Marega (Porto) 20

Lewandowski (B. Münih) 20

Bas Dost (Sporting) 20

Burak Yılmaz (Trabzon) 18

TEK BAŞINA TAKIMLARI GEÇTİ!

5 büyük ligde 17 takımı geçti Gomis, major ligler ingiltere, Almanya, italya, ispanya ve Fransa’ya bakıldığında, 15 takımdan daha fazla gol attı. Tek başına takım görüntüsü çizen Fransız yıldız, süper Lig'de de Karabük ve Konya’yı geçti. Gomis, 5 gol daha atarsa, 28 golle Türkiye’de en fazla gol atan yabancı rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçeli Alex’i geride bırakacak.

Atiker Konya 23

Stuttgart 23

Amiens SC 23

Leganes 23

Crotone 23

Cagliari 23

Chievo 23

Caen 22

W.Bromwich 22

Levante 22

Genoa 21

Las Palmas 19

Hamburg 18

Benevento 18

Malaga 16

Karabükspor 16

Sassuolo 15

GÖZÜ KULAĞI DESCHAMPS'DA



Cimbom'da adeta 2. baharını geçiren Gomis, bu yaz Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda oynamanın hayalini kuruyor. Ülkesinde yapılan anketlerde vatandaşlarının büyük çoğunluğu Gomis’in yeniden Fransa Milli Takımı’na seçilmesini isterken, başarılı oyuncu da teknik direktör Didier Deschamps’dan gelecek güzel haberleri bekliyor. Gomis’in özellikle formsuz Giroud’nun yerine kadroya alınabileceği konuşuluyor.