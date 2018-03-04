Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fransa'da beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da adaptasyon sorunu yaşamadığını dile getiren Gomis, "Alışmam zor olmadı. Afrikalı oyuncular gösterilen ilginin karşılığını vermek ister. Beni çok iyi ağırladılar ve bende elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Gol hedefini açıklayan Fransız forvet, "Galatasaray'a geldiğimde 25 gol atmayı hedefliyordum ve ligin bitmesine 10 maça kala bunu başardık. Kalan haftalarda şampiyonluk için daha fazlasını vermeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

" FENERBAHÇE DERBİSİNDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Ligin ilk devresinde Fenerbahçe ile Türk Telekom'da oynadıkları maçı unutamadığını dile getiren Gomis, "Fenerbahçe ile oynadığımız maçta her şey çok güzeldi. Tüylerim diken diken oldu. Maalesef 0-0 bitti ve biz tribünlerin seviyesine ulaşamadık" dedi.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarının gözündeki en büyük ismin teknik direktör Fatih Terim olduğunu söyledi. Ayrıca Fransız golcü, milli takımda oynamak istediğini ancak şu an Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandığını vurguladı.

(Sporx)