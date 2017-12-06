Gomis'ten Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, 'Engelleri Aşıyoruz' gecesinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na destek verdi. Gomis, gece sonunda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunarak, "Galatasaray olarak birlik ve beraberlik değerleri her zaman öne çıkmıştır. Ben de burada bu değerleri savunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
"GALATASARAY'I TERCİH ETMEKLE DOĞRU YAPMIŞIM"
Geçtiğimiz hafta zor günler geçirdiklerini belirten Fransız golcü, "Şimdi bütün aile bir aradayız. Tüm camianın baloda bir araya gelmesi bir aile olduğumuzun bir göstergesi. Zor zamanda bile bir aradayız. Galatasaray'ı tercih etmekle doğru yapmışım. Galatasaray'ın savunduğu değerler tam bana göre" şeklinde konuştu.
"İLK YARIYI LİDER OLARAK BİTİREBİLİRİZ"
Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ifade eden Gomis, "Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Türkiye'de en etkin ve çoğunluktaki takım da Galatasaray. Evet, kötü sonuçlar üzerimizde baskı yapıyor ama önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. İlk yarıyı lider olarak bitirebiliriz. Bu maçlara konsantre olmamız lazım. Sezon başından bu yana özellikle evimizde iyi sonuçlar aldık. İyi gidişatın sürmemesi için bir sebep yok, takım olarak bunu başarabileceğimizden şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.
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