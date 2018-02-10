Cadde'nin haberine göre, köpeklerini gezdirmeye çıkan Gonca Vuslateri-Edip Burak Ertoğan çifti, yolda arkadaşları Mahir İpek'e rastladı. Ayak üstü sohbet eden arkadaşlar, kısa süre sonra farklı yönlere gittiler.



İpek'i yolculayan Vuslateri, konuşmak istemezken "İyi akşamlar arkadaşlar, biz canlarımızla gezintiye çıktık" demekle yetindi.

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