Canalys araştırma şirketine göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde Google rakibi Amazon’dan daha fazla akıllı hoparlör sattı. Google, 3,2 milyon adet Home ve Home Mini satarken, Amazon’un Echo satışları ise 2,5 milyon olarak ölçüldü.

İlk çeyrekte yapılan 9 milyon cihaz sevkiyatıyla, küresel akıllı hoparlör pazarı yıllık bazda yüzde 210 oranında büyüme gösterdi.

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Google’ın akıllı hoparlör satışları ise yıllık bazda yüzde 483 ile pazardan bile hızlı büyüdü. Mountain View merkezli şirket, ilk çeyrekte pazardan yüzde 32 pay aldı Yıllık bazda satışları yüzde 8 artış gösteren Amazon’un pazar payı ise yıllık bazda yüzde 80 azalarak yüzde 28’e geriledi.





Google, bu yılın sonunda akıllı hoparlör ve akıllı telefonlar üzerinden kullanıcılara hizmet veren Google Asistan isimli dijital asistanına Türkçe desteği kazandıracak.

Canalys’e göre, akıllı hoparlör pazarında ilk kez Amerikalı şirketlerin ortak payı yüzde 50’nin altına düştü. ABD’nin ardından pazarın en büyük ikinci oyuncusu, ilk çeyrekte 1,8 milyon cihaz satan Çinli şirketler oldu. Güney Kore ise 730 bin satış ile Birleşik Krallık’ı geride bıraktı.

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