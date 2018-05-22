Amerikalı teknoloji devi, hem iOS hem de Android’li cihazlarda kullanılabilen dijital asistanı Google Asistan’ı ülkemizde Türkçe olarak sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’deki test kullanıcılarına servisi denemeleri için davetiye göndermeye başlayan Google, beta testlerinin tamamlanmasının ardından Google Asistan’ı resmen Türkiye’de kullanıma sunacak.

Google, test kullanıcılarına gönderdiği davetiye Google Asistan sürecinde öğrendikleri bilgileri diğerleriyle paylaşmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte başlayacak olan Google Asistan Beta programının ne zaman tamamlanmasının planlandığı ise bilinmiyor.

Dijital asistanlar akıllı telefonlar için sayısız fonksiyondan biriyken, daha şimdiden devasa bir pazara dönüşen akıllı hoparlör pazarının ise mihenk taşı olarak dikkat çekiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyon adet Asistan ön yüklü ‘Home’ akıllı hoparlör satan Google, yüzde 26,5 payla pazarın en büyük ikinci oyuncusu konumunda.

YAPAY ZEKA SAVAŞLARI BAŞLADI! İŞTE APPLE’IN İLK KARNESİ