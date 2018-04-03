Arama devi Google, popüler web tarayıcısı için geliştirilen kripto para madenciliği eklentilerinin Chrome web mağazasından ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

Şirket, bu eklentilerin çoğunlukla dolandırıcılar ve siber korsanlar tarafından kötüye kullanıldığına dikkat çekti.

Daha önce kripto para madenciliği eklentilerini destekleyen Chrome Web Store eklenti mağazası, bu eklentilerin kullanıcıları çalışma prensiplerine ve sistemlerine potansiyel etkilerine dair bilgilendirmesini zorunlu tutuyordu. Ancak Google tarafından yapılan incelemelerde, madencilik eklentilerinin büyük bir bölümünün şart koşulan bu gereklilikleri yerine getirmedikleri görüldü.

Google’ın eklentilerden sorumlu ürün müdürü James Wagner, geçtiğimiz gün şirket blog’unda kaleme aldığı bir yazıda, “Ne yazık ki, geliştiricilerin Chrome Web Store’da yayınlamak istedikleri madencilik eklentilerinin ortalama yüzde 90’ının politikalarımıza uyum sağlamadıkları görüldü.” dedi.

Google, artık Chrome Web Store’a madencilik eklentilerini kabul etmeyecek ve şu an mağazada olanların da haziran ayına kadar ihraç edileceğini duyurdu. Şirket öte yandan blok zinciri eklentilerinin mağazada yayınlanmaya devam edeceğini belirtti.