Google'ın henüz testlerini sürdürdüğü yeni akıllı telefonu Pixel 3 XL'ın görüntüleri internete düştü. Sızan fotoğraflarda Google'ın da son dönemde satışa sunulan telefonlarda trend haline gelen çentiğe rastlamak mümkün.

Apple'ın iPhone X ile öncüsü olduğu çentikli tasarımı pek çok firma takip ederek yeni akıllı telefonlarını bu dizayn ile geliştiriyor. Google da bu yoldan gitmeyi tercih etmiş olacak ki Pixel 3 XL'da çentikli tasarımı tercih etmiş.

Google Pixel 3 XL'ın teknik özellikleri

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Google Pixel 3 XL'ın teknik özellikleri konusunda bir takım iddialar mevcut. Fotoğrafı sızan prototipin 4 GB RAM'i ve 128 GB depolama alanı olduğu söyleniyor.