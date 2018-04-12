Spam çağrılar, istenmeyen mesajlar ve daha bunun gibi birçok rahatsız edici içerik akıllı telefon kullanıcılarının en büyük problemleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yeni uygulama ise, tüm bu sorunlara çare olacak.

Google'ın üzerinde çalıştığı ve Google Phone (Google Telefon) adını verdiği uygulama, Google Duo ile entegre çalışacak. Bu sayede Google Duo'nun da özelliklerinden faydalanacak olan Google Telefon uygulaması, her telefonda bulunan ya da bulunması gereken 4-5 uygulamayı tek bir uygulamada toplayacak.

Google Telefon uygulamasının en çarpıcı özelliği spam çağrıları engelleyebilmesi. Bunun yanında istenmeyen numaraları anında engelleme, spam mesajları doğrudan silebilme, arayan kişinin bilgilerini gösterme ve gizli çağrıları otomatik reddetme gibi özelliklere sahip olan Google Telefon uygulaması, şu an için beta aşamasında.

Bu uygulamanın beta sürümünü test etmek isteyen teknoloji meraklılarının ise, Pixel, Nexus veya Android One marka telefonlardan birine sahip olması gerekiyor.