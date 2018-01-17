HT Magazin’de yer alan habere göre, başrollerini Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin gibi isimler de yer alıyor.

Film, 9 yıldır tatile çıkmayan bir ailenin, terapi seansıyla başlayan değişimlerini ve eğlenceli tatil macerasını konu alıyor.

demet akbağ

Zafer Algöz