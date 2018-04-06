Cadde'nin haberine göre, güneşli havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkan Görkem Sevindik ve Mustafa Yıldıran, çevredeki insanlar tarafından ilgi odağı oldu.

Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen oyuncular, daha sonra alışveriş merkezine giriş yaparak yeni sezon ürünleri inceledi.