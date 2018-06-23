14 yıl sonra aradan sonra döndüğü Süper Lig'de sezona teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken, bu sezona ise Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Göztepe, Alpaslan Öztürk'ten sonra ikinci transferini gerçekleştiriyor! Sarı-kırmızılılar, 2016 yılından bu yana Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Senegalli sağ bek Lamine Gassama ile her konuda anlaşma sağladı.

Gazete Habertürk'ten Abdullah Çelebi'nin haberine göre Gassama transferi, 2018 Dünya Kupası için Senegal Milli Takımı'yla Rusya'da bulunan futbolcunun Dünya Kupası'ndan dönmesinin ardından resmen açıklanacak.

2016-2017 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Antalya temsilcisiyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Gassama, Alanyaspor'dan önce Fransa'da Olympique Lyon ve Lorient'de forma giymişti.

İLK İMZAYI ALPASLAN ÖZTÜRK ATMIŞTI

Göztepe, en son Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etmişti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilmişti.