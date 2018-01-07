Göztepe'de Sefbefia dışarıda kaldı

Transfer için kontenjan açmaya çalışan sarı-kırmızılılarda orta saha Segbefia'nın ayrılığı kesinleşti.

KAMPTA YOK

Ara transfer dönemini 2-3 oyuncu alarak kapatmayı planlayan Göztepe'de 14 olan yabancı kontenjanında yer açılması için Segbefia'ya yol göründü. İlk yarıda hiçbir lig maçında görev alamayan Togolu oyuncunun kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtildi. Sefbefa, Antalya kampına da katılmadı.



SABRİ İZİNLİ

26 yaşındaki oyuncunun, 1. Lig'den başta Ankaragücü olmak üzere birkaç kulüple görüşme halinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda izinli olan kaptan Sabri'nin de bugün Antalya'ya geleceği ifade edildi. Göz-Göz, kamptaki ilk hazırlık maçında bugün 17.00'de İstanbulspor'la karşılaşacak.

Sefbefia

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