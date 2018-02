Spor Toto Süper Lig'de üç haftadır galibiyete uzak kalan Göztepe, Trabzonspor deplasmanından da 1 puanla döndü. Sarı-kırmızılılarda Portekizli file bekçisi Beto, bordo-mavililerin akınlarını durdurarak puan kazanılmasında önemli rol oynadı. Göztepe Kulübü de Twitter hesabından Trabzonspor maçı sonrasında Beto'yla ilgili paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından "Tehlikede değilim, tehlike benim" anlamına gelen "I am not in danger, i am the danger" ifadelerinin bulunduğu kısa bir Beto videosu kullanıldı.

Öte yandan Beto, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada önemli bir puan aldıklarını söyledi.



Zor bir maç oynadıklarını kaydeden Beto, "Takım olarak aldık bir puanı. Çok da zor bir karşılaşmaydı. Burada Trabzonspor'a karşı oynamak çok zorlu bir durum. Ama bütün takımı tebrik etmek gerekiyor, Gerçekten iyi savaştık ve iyi mücadele ettik. Bizim hedeflerimiz açısından bu bir puan çok önemli. Maçta 9-10 pozisyon kurtardım. Bugün Trabzonspor maça çok baskılı başladı. Oyunun tamamında sahanın her yerinde ciddi bir şekilde baskı yaptılar. Bu şekilde de bir maç oldu. Çok ofansif baskılarla bizi durdurmaya çalıştılar. Bizde takım olarak bu baskıya iyi dayanabildik. Ama maalesef bu baskıdan sıyrılıp, oyunu soğutup, sakinleştirip, dengeyi koruyup gerçek Göztepe'yi sahaya yansıtamadık. Yine de önemli bir puan aldık" dedi.