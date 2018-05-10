Gram altın, İran ile ABD arasındaki gerginliklerin etkisiyle değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı gördü. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden gram altın, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 14 getiri sağladı.
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ons altında global bazda tepki çabaları ve dolar kurunun günden güne hareketlilik kazanmasının gram altının değer kazanmasına yol açtığını söyledi.
Erkan, son günlerde dolar kurundaki yukarı hareketin oransal olarak baskın gelmesinin altının gram fiyatının yükselmesinde etkili olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kurdaki hareketlilik bu şekilde devam ederse dolar endeksinin, altının ons fiyatını ne derecede aşağı çekebileceği faktörüne bakmamız gerekli. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin de ABD’de artan enflasyon beklentileri ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırımı beklenmesi gibi unsurlar nedeniyle dolar karşısında zayıf bir döneme girmesi, dolar/TL'de yukarı hareketlerin ivme kazanmasına neden olmuştur. Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin ardından TL, dolar karşısında düşüşünü rekor seviyelere taşıdı. Altının ons fiyatında ise geniş resimde aşağı yönlü fiyat baskısı devam etmektedir. Altının gram fiyatı, lokal paradaki değer kaybından yoğun şekilde etkilenirken, bu harekete altının ons fiyatının da destek verip vermeyeceği konusu ana belirleyici olarak öne çıkıyor."
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Altının gram fiyatında 182,25-184 lira bölgesi üzerindeki kalıcı hareketlerin, yukarı yönlü trend beklentilerinin daha da güçlenmesine neden olacağını vurgulayan Erkan, bu durumun altının gram fiyatında 188 ve 192,75 lira seviyelerini gündemine getirebileceğini söyledi.
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İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de dün gram altının rekor seviyesini, dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ile tazelediğini ifade etti.
Cevizci, 184,2 lira seviyesine yükselen gram altının bu hareketinde en belirleyici unsurun kur olduğunu belirterek, "Dolar/TL, dün 4.3746 ile rekor kırarken, bu durum diğer TL bağımlı enstrümanların da tepki vermesine neden oldu. Ons altında hafta başından bu yana yataylaşan seyrin yanı sıra düşüş eğiliminin korunuyor olması, ons bazlı hareketlerin oluşmamasını sağlıyor" diye konuştu.
Ons altının yukarı yönlü tepkilerinde zayıf kalması ve dolar kurunda geri çekilmelerin devam etmesi halinde altının gram fiyatının 175 lira bölgesine kadar gerileyebileceğini ifade eden Cevizci, "Yakın zamanda 175 lira altındaki seyirleri görmek kolay olmayabilir. Yatırımcılar, alım yönlü kararlarında 175 lira seviyesini değerlendirebilirler" dedi.
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