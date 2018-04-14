HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, toplantıya, filmin hikâyesindeki aşkları temsil ettiği için muhabirlere nar dağıtılarak başlandı.



Cici Baba rolünü canlandıran Mahir İpek filme ilgili “Yıllardır televizyonda yaptığımız mizahı

bu filmde de beyazperdeye yansıtıyoruz” dedi.



Evlerinde cici baba istemeyen üç kardeşten birini oynayan Onur Atilla ise, “Filmde unuttuğumuz o aile sıcaklığı var” sözleriyle değerlendirmede bulundu.



20 Nisan’da vizyona girecek olan film, aşk ve aile ilişkilerini komik olaylarla anlatıyor.

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