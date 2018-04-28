Hürriyet'in haberine göre, haklarında çıkan ev alacakları haberlerine ünlü şarkıcı “Eşim Ozan’la ikimizin evlilik öncesinden kalan eşyalarımız var. Onları güzel ve kaliteli şekilde saklamak için depo gibi kullanabileceğimiz bir ev baktık. İddia edildiği gibi milyonluk ev değil, 2-3 bin liralık aylık kirası olan ev baktık. Satın almayacağız” dedi.

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