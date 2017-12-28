Yapılan resmi açıklamada, hükümetin sanal paraların gerçek para birimleri olarak kullanılamayacağı ve kripto paraların istikrarsızlığının insanlara büyük zararlar yaşatabileceği yönündeki uyarıları tekrarlandı.

Çoğu kripto para biriminin Güney Kore merkezli borsalarda diğer ülkelerdekinden daha pahalı satılması da düzenlemelerin sıkılaştırılması kararının gerekçeleri arasında gösterildi.

Yeni düzenlemeye göre, artık anonim kripto para hesapları açılması yasaklanacak. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından önerilen yeni bir mevzuat, devletin istediği kripto para borsalarını kapatmasına olanak tanıyacak.

Güney Kore daha önce kripto para ticaretinden vergi geliri sağlamak için devreye sokmaya planladığı yeni bir kararı duyurmuştu.

Ülke tarafından riskli ve spekülatif olarak tanımlanan kripto paraların en bilineni Bitcoin, yalnızca bu yıl içerisinde değerini 19’a katladı.

Bitcoin, Güney Kore’de özellikle öğrenciler ve ev kadınları tarafından satın alınarak popüler olmuştu.

Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp, 28 Aralık gün ortasında Bitcoin'in fiyatını 14.100 dolar olarak listeledi.

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