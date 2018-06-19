Güney Kore'den ilginç taktik

Güney Kore’nin Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçlarında rakiplerinin kafasını karıştırmak için oyuncuları farklı numaralı formalarla sahaya sürdüğü ortaya çıktı. Teknik Direktör Shin Tae-yong, Bolivya ve Senegal ile oynadıkları hazırlık karşılaşmalarında iki oyuncu dışında diğer futbolcuların farklı formalarla sahaya çıktığını açıkladı. Shin, “Rakiplerimize herşeyi göstermemek ve kafalarını karıştırmak için yaptık” dedi.

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