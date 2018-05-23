10 bin yerli ve yabancı yayıncının içeriklerini kullanıcılarına sunan haber platformu Bundle, 1 yıldır beklenen yeni uygulamasını yayınladı. Uygulama Android ve iOS işletim sistemleriyle çalışan mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

Kullanıcıların dilediği mecralardan kişisel bir haber akışı oluşturmasını sağlayan Bundle, ayrıca önemli son dakika gelişmelerini de anlık bildirimlerle iletiyor. Gündem, teknoloji, spor, finans, eğlence, köşe yazarları gibi 22 farklı kategoriden her gün binlerce içerik Bundle’da yayınlanıyor.

Bundle, 2017 yılında Google Play Store tarafından “En iyi haber uygulaması” seçilmişti.

Uygulamanın Android sürümüne buradan, iOS sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.