Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Habertürk Türkiye Spor Zirvesi'nde 'Futbolda Markalaşma ve Sponsorluk' oturumunda Gazete Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren ve NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur konuşma yaptı.

FATİH ALTAYLI: EMIRATES'LE GÖRÜŞTÜK, TEK ŞARTLARI VARDI...

Sponsorlar olmadan spor yapmak hemen hemen imkansız hale geldi. Sponsorlar takımları kendi uzantılar haline getirmeleye başladılar. Yıllar önce yöneticiyken Telsim G.Saray’ı terketmişti. Biz de iyi bir sponsor bulalım dedik. Emirates’le görüştük, onlar da çok isteriz dediler. 'Şartımız Eurosport’ta maçların yayımlanması' dediler. Eurosport da 'Galatasaray ve Fenerbahçe gibi üçer takım daha olsa olur ama şimdi olmaz' dediler. Bunu şu sebeple anlattım. Tek başınıza yetmiyorsunuz, toplam bir kalite markalaşma olması lazım.

Shell’den alışveriş yapmayan Fenerbahçeliler veya Opet’ten alışveriş yapmayan Galatasaraylılar var, renklerden dolayı…

Avrupa’da taraftarların beklentisi Türkiye'deki gibi değil. Galatasaray veya Fenerbahçe’de 2. olmak başarısızlık sayılıyor. Ancak İngiltere’de veya Almanya’da böyle değil. Örneğin Arsene Wenger’i Türkiye’de asarlardı.

Yöneticiyken Aria’ya gittik sponsorluk görüşmesi yapmak için… 3.5 milyon dolar istedik ama onlar '7 verelim Fenerbahçe’ye de olalım' dediler. Biz de Aziz Yıldırım’a gittik ve onun da işine geldi. Aria her iki kulübe de sponsor oldu.

FARUK SÜREN: GELİR KALEMLERİ ARTTI

Galatasaray, uluslararası arenada en çok tanınan kulüptü… Bizim dönemimizde de en üst seviyeye çıkarmak için bir takım kurduk. Tecrübeli oyuncularla, başarıya aç genç oyuncularla birliktelik kurduk. Tabii bunun ekonomik mecburiyetlerini de yerine getirmemiz gerekiyor. Bizim o zamanki hedefimiz, Avrupa’da başarılı olmak için o gün 28 milyon dolar olan gelirimizi 100 milyona çıkarmaktı. Bu sadece birkaç sponsorla değil, ürün satışı, marka olma çalışmasıydı. Bizim markamız için başka marka olma yolunda ilerleyen şirketlerle iş birliği kurmamız gerekiyordu. Köpekbalığı - pilot balığı örneği gibi düşünün… O zaman AIG ile anlaşma yaptık. Onlarla devam ettirilebilirdi ama olmadı. Sonuçta milyonlarca insan takip ediyor. Mesela Redbull ekstrem sporlarda hep görünen bir marka…

Bu tarz şeyler var. Mesela hamburgerciye Sarı-Kırmızı diye gitmek istemeyenler var. Böyle bir durum var ama buna nasıl mani oluruz bilemiyorum. Sponsor milyonlarca taraftarın ilgisine yöneliyor. Onlar için müşteri çünkü…

- Bugün G.Saray’a başkan olsanız. Gelirleri baz aldığınızda neler yapardınız?

İşler çok değişti. Hadise uluslararası oldu. Bugün Japon oyuncu alıyorsunuz ve Japonya’da takip ediliyorsunuz. Dolayısıyla bu sponsoru da etkiliyor. Eskiden gelir kalemleri azdı, şimdi arttı. Ancak bu iş yönetim meselesi… İşin uzmanlarıyla çalışmak çok önemli… Bugünün şartları profesyonellerle idare etmektir. Biz 1997’de şirketi kurduk ondan önce dernek statüsündeydi. Biz neden gelirlerimizi artıramıyoruz, bunu düşünmemiz lazım.

Uluslararası bir rekabet varsa buna uyum sağlamak lazım. UEFA’dan ayrılan bir ismi Sportif AŞ’nin başına getirmek istedim. Hep o seviyelerde kalmak için bunu düşünmüştüm.

Şampiyonlar Ligi’ne İngilizler, İspanyollar vs 4’er takımla gidiyor. Biz 2 takımla gidemiyoruz bile… Federasyonun altyapıya çok teşvik vermesi lazım. Mesela Barcelona işte, bunu bizim kulüplerimizin de yapması lazım… Sponsorlar başta olmak üzere bu bir birliktelik.

ALTAYLI - SÜREN ARASINDA BAŞKANLIK DİYALOĞU

Altaylı: Faruk başkan, Galatasaray'a yeniden başkan olma gibi bir niyetiniz var mı?

Süren: Böyle bir isteğin mi var?

Altaylı: G.Saray’ın marka değeri artar diye düşündüğümden bunu söylüyorum yoksa sizi sevdiğimden Galatasaray’dan uzak durmanızı isterim.

ERDEN TİMUR: SİSTEMLİ KULÜPLER BAŞARILI OLABİLİYOR

Siyasetçiler örneğin hep 'Milli Takım'ı tutuyoruz' derlerdi. Bu da araştırmalara göre yapılıyor. Tutarlı ol demek oluyor. Örneğin Galatasaray’a sponsor olduktan sonra Bağdat Caddesi'ne bir ofis açtık ama herhangi bir sorun olmadı. Biz Galatasaray’dan sonra Barcelona’yla bir anlaşma imzaladık. Öncelikle bir ruh birliği sağlamak gerekiyor. Sosyolojik bir konu olduğu için toplumsal bir şeyler yapmanız gerekiyor. Örneğin vakıf varsa bir birliktelik yapmanız gerekiyor. Amacınız samimiyetle sporu desteklemekse ona yönelik şeyler yapmalısınız. Bir taraftan da markanız görünüyor.

Dünyanın geldiği noktaya bakıldığında bu sene örneğin Guardiola’nın M.City’de savunmaya harcadığı para 56 ülkenin savunmasına harcadığı paradan fazla… Sadece 56 milyon euro’ya aldığı savunma oyuncusu, 26 ülkenin toplam savunmasına harcadığından fazla… Türkiye’de dönüp kendimize bakmamız lazım. Sadece 1 başarımız var kulüpler düzeyinde Avrupa’da, o da Galatasaray’ın UEFA Kupası… Sistemli bir şeyler yapan kulüpler futbolda başarılı olabiliyor. Demek ki biz başarılı değiliz ve bunu yapamıyoruz. Bizim de seyircimizin tutkusu biraz fazla… Maddi imkansızlıklarda sponsora dönmek diye bir şey var. Emirates bize şu anda sponsor olur mu? Belki 3. havaalanıyla alakalı bir projesi varsa olur ama sonra kaçar.

Galatasaray’ın marka kitabı, diğer kulüplere göre iyi sayılır ama biz diğer ülkelerine göre gerideyiz. Marka olarak Avrupa’nın en büyük bütçeli 6. ligiyiz… Ancak başarı olarak bunun karşılığını yansıtamıyoruz, bu da sistemimizin çarpıklığıyla alakalı…

Manchester United sponsorlarını geliştirmek için çizgi film karakteri üretiyor. 2 yaşındaki çocuğa hitap ediyor ve sempatizan kazanarak ilgiyi artırıyor. Bu da sponsorun kulübe olan ilgisini arttırıyor.

3 büyük kulübün aktif büyüklüğü 60 milyona yakın taraftarı var. Bizim Nef olarak 11 bin müşterimiz var.

Abramovic, Chelsea’yi aldığında Manchester United’dan profesyonel yönetici transferi yaptı.

Barcelona’ya sponsor olurken 2-3 ay tartışıyorsunuz. Onlara sponsor olmayı herkes ister. Bizim beklentimiz Nef’i uluslararası marka yapmaktı. Yurtdışında projelerimiz var. Onların bizden beklentisi de dediler ki ‘Gayrimenkul anlamında biz bir şey yapmıyoruz. Sizinle başlayalım ilerde bir şeyler geliştiririz’ oldu.