Türk sporuna yön verenler bugün Habertürk Türkiye Spor Zirvesi’nde bir araya geliyor. Habertürk Gazetesi’nin ilk kez düzenlediği zirve, İstanbul Hilton Bomonti Oteli’nde toplam 9 oturum olarak gerçekleşecek.

Sporun paydaş ve destekçilerini buluşturacak zirvede ilk sözü Gazete Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli aldı. Açılış konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kürsüye gelerek zirve katılımcılarına hitap ediyor.

OTURUMLAR

Daha sonra zirvenin oturumlarına geçilecek. Türkiye’nin EURO 2024 adaylığına ilişkin ilk oturumun ardından kadın voleybolcularımızın da yer aldığı ‘Kadın ve Spor’ başlıklı oturum gerçekleşecek.

Saat 11.00’de Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı masaya yatırılacak. Saat 11.30’daki ‘Türk Sporu’ başlıklı oturumda atletizm ve bedensel engelli federasyon başkanları ile sporcuları buluşacak.

Zirvenin öğleden sonraki bölümü ‘Aktifbank Spor Finansmanı Oturumu’ ile başlayacak. 14.00’teki ‘Basketbolda Markalaşma ve Sponsorluk’ oturumunu, 15.00’teki ‘Voleybolda Markalaşma ve Sponsorluk’ ve 15.45’te başlayacak ‘Futbolda Markalaşma ve Sponsorluk’ oturumları izleyecek. Zirvenin son oturumu ‘Sporda Altyapının Önemi’ başlığı altında yapılacak.

Habertürk Türkiye Spor Zirvesi, eskrimde Avrupa şampiyonu olan ilk kadın sporcumuz olan Deniz Selin Ünlüdağ’a verilecek ‘başarı ödülü’ ile son bulacak.