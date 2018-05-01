Sözcü'nün haberine göre, Hadise’nin, kardeşleriyle birlikte kullandığı lüks VIP aracını bir arkadaşının düğünü için tahsis ettiği öğrenildi. Hadise’nin aracı, gelin ve damatla birlikte adeta İstanbul turu attı.



Aracı görenler, “ Hadise gelin olamadan arabası gelin oldu” diye espri yapmaktan kendilerini alamadı.

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