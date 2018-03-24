Hadise'nin kazandıklarını nereye yatırdığı merak konusu oldu. HT Magazin’in yaptığı araştırmada ünlü popçunun, Türkiye’de üzerine de mal varlığı olmadığı ve son iki yıldır toplam 118 bin TL vergi ödediği ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün aktardığına göre; Hadise’nin yönetmen ablası Hülya Açıkgöz’ün ise Yalova’da bir meyve bahçesi, 260 bin TL mevduatı ve iki otomobili olduğu öğrenildi.

MALLAR BELÇİKA’DA MI?

Festival, açıkhava ve otellerdeki konserlerin aranılan ismi olan Hadise, bu zamana kadar 7 ayrı firmanın marka yüzü olarak reklamlarda oynadı. Altı sezondur televizyondaki ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının jüri üyeliğini yapıyor. Hadise’nin elde ettiği kazancını çifte vatandaşı olduğu Belçika’da değerlendirdiği tahmin ediliyor.

‘Duymayan Kalmasın’ programı, Hadise’nin bir dönem işletmeciliğini yaptığı Bodrum’daki La Plaj’ın mülk sahipleri tarafından 900 bin lira alacak için icraya verildiğini ancak haczedecek bir şey bulunamadığını iddia etti.